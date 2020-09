Río Negro: afirman que deben elegir a quién dar respiradores

Lorena Matzen, diputada provincial de Río Negro (PRO), presentó un proyecto para pedir ayuda nacional para el sistema sanitario, ya que no alcanza a dar respuesta a los pacientes internados con coronavirus, y se debe decidir a quién se le otorga un respirador.

“Es muy triste la situación. En toda la provincia nos hemos quedado sin la posibilidad de dar un respirador, como está pasando con este vecino (de 80 años) de la localidad de Fernández Oro; ya están aplicando el protocolo de a quién darle un respirador y a quién no”, indicó con preocupación Matzen a Cadena 3.

Y añadió con preocupación: “El sistema está totalmente colapsado, entiendo que la provincia no ha tenido el mejor manejo, no ha habido proactividad para mejorar lo que ya teníamos, estamos en pleno pico y debemos decidir a quién se le da un respirador y a quien no. Creo que la Nación tiene que poner en ojo en Río Negro”.

“En Cipolletti está la Facultad de Medicina. Podríamos habernos preparado mucho mejor, hemos denunciado públicamente al gobierno (provincial) porque al principio de la pandemia estuvieron haciendo fotos donando elementos a los hospitales cuando deberían haber asegurado los recursos; se han preocupado más por otros temas como la reapertura de los casinos”, analizó.

Señaló, además: “Se ha estado trabajando entre sector público y privado. Tenemos a Río Negro sin posibilidad de dar respuesta ni en el sector público ni en el privado”.

En las últimas 48 horas, desde el Círculo de Médicos de Cipolletti dieron a conocer un protocolo en el cual elegirán qué pacientes tratar según la capacidad de supervivencia: primero niños y mujeres embarazadas y luego escalando según la edad y la condición de los pacientes.

