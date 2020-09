Luego de la polémica denuncia de Pedicone, habló Ricardo Bussi

Enrique Pedicone, juez de instrucción Penal, grabó una charla con Daniel Leiva, integrante del máximo tribunal. Le pidió “que siga picando bajo, volverlo a donde tiene que estar” un expediente contra el legislador Ricardo Bussi por abuso sexual porque ese espacio era funcional y que hablaba “por boca del gobernador Manzur y del vicegobernador Jaldo”.

Bussi habló para el móvil de Los Primeros asegurando que “esto no es más de lo que vengo denunciando hace mucho tiempo. Me armaron tres causas, en primer lugar que había contraído coronavirus y que esparcí el virus por toda la provincia, luego una supuesta denuncia por abuso sexual y por último, una irregularidad en el manejo de las cuentas del partido Fuerza Republicana. En las tres, son inocente”.

Y agregó: “pretenden domesticarme para ponerme de rodillas y votar la reforma de la Constitución de Tucumán, para que el Gobernador Manzur pueda ser reelegido, y esto no va a suceder. No me van a doblegar, a pesar de que esta situación me angustia, me siento muy fuerte y acompañado. Yo voy a plantear mis principios”.

Con respecto a la nueva polémica que se barajó luego de la denuncia que realizó Pedicone contra el vocal de la Corte, Daniel Leiva, aseguró: “Es muy triste, muestra claramente que la Justicia está colonizada y que es marioneta del poder. Entre todos debemos lograr un cambio profundo en Tucumán, para ello debemos formar un gran frente electoral, que compita con posibilidades de éxito el año que viene.

En ese sentido, Bussi garantizó: “Estamos conversando con distintos sectores del radicalismos, para ganar fuerzas y tener posibilidades. Esta situación ya no puede seguir así”.