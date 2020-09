Segunda muerte por Coronavirus en Concepción: “El resultado dio positivo”

El Coronavirus se cobra la segunda víctima fatal en la ciudad de Concepción. Un hombre de 39 años ingresó con problemas respiratorios al Hospital “Miguel Belascuain” el pasado sábado. Ese mismo día falleció. En la mañana de este miércoles, se supo que el hombre había contraído COVID-19 cuando llegó el exámen postmortem, arrojando resultado positivo.

“Por las noticias me enteré que dio positivo de covid. Me vine para acá (al hospital) y los resultaron dieron positivo, me mostró el director”, explicó su hermano Ezequiel. “La historia clínica dice que tenía una neumonía lobar. Tenía los pulmones muy tapados con líquido”, agregó.

“Mi sobrina y mi cuñada recién se fueron a hacer el hisopado, que tendría que haber sido en el primer momento, desde el sábado. Yo fui a trabajar hoy, no sé si contagié a mis compañeros o no”, detalló el hermano del fallecido.

Además, Ezequiel anticipó que su hermano, quien falleció el pasado sábado, “El martes, cuando lo vi por última vez, mi hermano jugó a la pelota en una cancha de fútbol 5 del barrio. El viernes estuvo lúcido y el sábado tuvo una recaída y fue al hospital”.

Fuente: Vientos Tucumanos