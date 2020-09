Pedicone: “No creo que Leiva venga en nombre del Gobernador y del Vice”

Enrique Pedicone denunció penalmente al vocal de la Corte Suprema Daniel Leiva. Asegura que tiene pruebas de que intentó influenciarlo políticamente para perjudicar al Legislador Ricardo Bussi en la causa por presunto abuso sexual.

“El escándalo no es la denuncia sino la gangrena que hay en el poder judicial que todo el mundo sabe”, disparó Pedicone en diálogo con nuestro móvil de Los Primeros.

“Tengo grabado a Leiva porque estaba prevenido, ya que no es la primera vez que intenta influir a jueces. Claramente aparece la voz de Leiva y el vocal de la corte trata de influirme para que la causa de Bussi siga en manos de juez de instrucción Cardozo. Esto significa que no le da la posibilidad de defenderse a Bussi y está a tiro de ser desaforado o con precisión de pedir el desafuero en la legislatura”, denunció.

“Cuando la causa sube a apelación y fallo a a favor de Bussi porque todos los ciudadanos tenemos la posibilidad de defensa si es que alguien nos acusa, esto no lo hicieron con bussi. Tampoco lo hace la mayoría de la corte conmigo, me sancionan solamente para domesticar porque no le gustan los fallos”, develó

“Lo que entiendo es que Bussi debía seguir procesado por los siglos de los siglos, y si usted tiene pendiente sobre su cabeza una causa judicial tiene menos libertad de acción. Bussi quedaría con esa causa quedaría sujeto al eventual apoyo de la Legislatura y de esta manera entiendo que lo perjudicaban a Bussi”, develó.

“Si alguien comete un delito, al menos la ciudadanía debería saber si está condenado o absuelto”, expresó.

“No creo que Manzur o Jaldo le den piedra libre para que Leiva apriete jueces. Pero imagínese la gravedad institucional si esto le sucede a un legislador que podemos esperar para la gente común”, comentó.

“Leiva quiere que Bussi sea un rehén de la Legislatura para que dependa de la misma, para que no le quiten el cargo y ver como se portaba con el oficialismo, no quiere que el bloque de Bussi se vaya para un lado o para otro”, denunció.

“No es la primera vez que el vocal Leiva trata de influir, de hecho hay varios jueces que deben estar pensando en hacer público los aprietes de Leiva”, finalizó.