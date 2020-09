Traicionero ataque a un móvil de Telefe en el barrio Señalero

Un equipo móvil de Telefe Noticias Tucumán, comandado por Luis Medina, se presentó este miércoles en el barrio Señalero acudiendo a un llamado de los vecinos quienes están preocupados por los hechos de inseguridad en la zona.

Cuando el periodista y el cámara Carlos Ahumada finalizaban la tarea periodística, un objeto voló por el aire e impactó contra la luneta del auto que los traslada. Una clara señal enviada por los delincuentes del lugar.

“Estábamos por retirarnos y sentimos un reventón en el auto que estaba al lado nuestro. Nos fijamos y vimos que la luneta tenía un agujero. No sabíamos que fue. Nos arrojaron una bisagra con una onda. Gracias a Dios lo podemos contar. No entendemos que nos pase esto. No me llamó nadie del Ministerio de Seguridad”