“En las próximas semanas aparecerá una buena cantidad de personas fallecidas por Covid-19”

El bioinformático e investigador del Conicet, Rodrigo Rodríguez, estimó que “analizando el gran crecimiento de casos positivos que hubo, en las próximas semanas aparecerá en Tucumán una buena cantidad de personas fallecidas por Covid-19”.

El investigador manifestó que a partir de los últimos números conocidos se puede estimar la cantidad de personas contagiadas de Covid-19, multiplicando por dos o tres, es decir, que si los registros marcan que hay 3.00o casos positivos se puede pensar que existen 6.000 personas con coronavirus.

Rodríguez apreció que la incidencia de la enfermedad en la cantidad de personas fallecidas está relacionado con la edad de la población, siendo más letal en las poblaciones de mayor edad. En el caso de Tucumán, tiene una población relativamente joven por lo que se estima que la letalidad no es tan alta. “Pero todo eso se complica también cuando se empieza a saturar el sistema de salud y ahí empieza a haber no solo fallecidos por covid y sube la letalidad, sino que también cuando no hay más camas de terapia intensiva disponibles comienza a morir un montón de gente por otros patologías” dijo.

En el caso particular de la Provincia, indicó que “se estima que el 0,25% de los infectados reales van a fallecer y hay que tener en cuenta que la gran cantidad de personas que se infectan son asintomáticos o tienen síntomas muy leves, por lo cual esos casos nunca se detectan”.