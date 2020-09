Protesta en Tucumán: Trabajadores rurales piden poder cobrar el IFE

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) lleva adelante una manifestación frente a Casa de Gobierno. La protesta impide el paso de vehículos por calle San Martín y en el lugar, se observa la presencia de la Policía.

El Delegado en Tucumán, Ricardo Ferreyra, expresó cuáles son los motivos de este reclamo: “nos trajo la necesidad que tiene la gente. Tuvimos tres reuniones con el Gobierno y todavía no tenemos conocimiento de cuál será el monto de pago del Interzafra”.

En ese sentido, Ferreyra manifestó que “no entienden por qué, el Gobierno Nacional no los equipara con el beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)“. Recordemos que los zafreros quedaron excluidos de este tipo de beneficios.

Por lo pronto, el grupo de manifestantes, aguardan que las autoridades de Casa de Gobierno, los reciban para ser atendidos: “solo venimos a pedir, que se nos mire con los mismos ojos con los que miraron a toda la gente que no tenía nada en aquel momento y se les otorgó una ayuda. El trabajador rural, cuando tiene trabajo, no molesta para nada. Hoy no podemos trabajar”, expresaron.