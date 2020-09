Alarma en el interior provincial por un supuesto audio del ministro Acevedo

Entre los delegados comunales del interior tucumano comenzó a circular un audio con la supuesta voz del ministro del Interior, Miguel Acevedo, en el que se registra una advertencia hacia aquellos que intentan realizar gestiones de proyectos de obras por fuera del Ministerio del Interior.

“Nos están surgiendo algunos inconvenientes con el ‘Argentina Hace’, que bien saben que hay que publicar, cargar usuario y demás, nos hemos enterado de que hay alguna persona que no pertenece al Ministerio -no sé cómo es el apellido, me dijeron pero no me acuerdo-, que estaba gestionando obras y hablando con algunos comisionados comunales”

“Todas las obras se van a centralizar por el Ministerio del Interior con la arquitecta (Nora Elvira) Belloni. Si hay alguno que lo quiera hacer por otra vía, que lo haga, y (que) se olvide de venir a pedir algo por el Ministerio. Clarito como el agua. Yo no soy así pero me molesta que estemos trabajando desde la mañana hasta la noche, haciendo venir en doble turno a la gente de la arquitecta Belloni en época de pandemia como para que anden buscando por otro lado las cosas. Acá se va a centralizar en el Ministerio. Un abrazo a todos y a todas”