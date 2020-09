Le robaron el techo, las puertas y electrodomésticos de su casilla

Bejamín se comunicó con la producción de Los Primeros Web para contar la difícil situación por la que está atravesando junto a su familia. Le robaron todo

Buenas tardes acudo a su medio para preguntar dónde tengo que dirigirme para pedir un asistente social así haga un relevamiento en mi domicilio ya que el fin de semana en horas de la madrugada aprovechando mi ausencia por motivos de salud me robaron el techo, la puerta y electrodomésticos de mi casilla dejándome sin techo. Algunos vecinos me dieron unas cuantas chapas usadas con las que logré techar media casilla y a la otra mitad le puse una lona que corre la suerte de techo. Se llevaron todo, cocina, garrafa, heladera, sillas, mesa, las camas, ropa y dinero que tenía ahorrado. Con mi pareja dormimos en una tarima con un pedazo de colchón y mis hijos en la cama que me prestaron que se aprecia en la imagen.

La verdad siento una impotencia terrible al no poder hacer nada más aún sabiendo que aunque quiera no podré comprar las chapas que me robaron ya que actualmente hago changas y lo poco que ganó solo sirve para comer y mantener a mis dos hijos los cuales tengo a cargo.

No quiero que me regalen, me gustaría trabajar para conseguir lo que necesito o pagarlo como sea. Se acercan las épocas de lluvia y no quiero hacer pasar por agua a mis hijos por culpa de malvivientes que no tienen corazón.

Dejo un número de contacto por si alguien quisiera ayudarme así se comuniquen conmigo.desde ya les agradezco mucho por tomarse un tiempo para leer el mensaje que mande.

Mi número es 3814135733.