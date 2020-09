Hernán Drago dio positivo de coronavirus y colapsaron las redes sociales

Se suponía que no tenía posibilidades de haberse infectado, justamente, por el riguroso protocolo de higiene y distanciamiento que se implementó desde el comienzo de la pandemia en Bienvenidos a Bordo. Sin embargo, luego de que Guido Kaczka diera positivo en el test de coronavirus, la producción del ciclo le ofreció a Hernán Drago que se hiciera un hisopado. Y él se lo hizo este miércoles.

En realidad, el conductor del ciclo de El Trece se había realizado el test PCR sin tener ningún síntoma, luego de que Claudia Fontán, compañera suya en No está todo dicho, por La 100, se enfermara al igual que otros dos integrantes de su equipo: Guillermo Poggi y Marcela Tauro. En la radio, además, contrajeron COVID-19 Catherine Fulop primero y Santiago del Moro después, que comparten estudio en El Club del Moro. De manera que no había duda de que Kaczka se había contagiado allí.

Sin embargo, según explicó el mismo Drago, él y Guido no tienen ningún tipo de interacción durante la grabación del programa de entretenimientos que se lleva adelante en Estudio Mayor. El conductor está en un lugar apartado del resto, los colaboradores e invitados en otro, y los taxistas que participan de los juegos ni siquiera llegan a ingresar al lugar. En definitiva: no hay ningún contacto estrecho entre ninguno de ellos. Y, por lo tanto, Hernán estaba seguro de que su estudio iba a dar negativo, pero se equivocó.

“Me dio positivo, pero estoy muy bien. Sólo estoy colapsado de tantos mensajes, porque me entran cien por minuto. Entiendo que son demostraciones de cariño, pero no doy abasto. Y prefiero no salir al aire en ningún programa, porque la verdad es que no tengo ganas y tengo que descansar”, le dijo el modelo a Teleshow, instantes después de que trascendiera la noticia de que tenía coronavirus.

Drago explicó que, hasta el momento, estaba transitando la enfermedad de manera asintomática y que esperaba que esto siguiera así hasta tener el alta médica. “Estoy aislado desde el viernes pasado en mi casa. Y tengo pautado un nuevo estudio para el viernes de la semana que viene, cuando se cumplirían los catorce días de mi última salida a la calle, así que hasta entonces voy a permanecer acá”, aseguró.

No obstante, Hernán puso en duda que su contagio haya sido en Bienvenidos a bordo. “No se sabe si me lo agarré ahí”, dijo, insistiendo en que allí no hay contacto. Y optó por refugiarse en su hogar junto a su ex mujer, Bárbara Cudich, y sus hijos, Luka y Lola, con quienes decidió volver a convivir desde el comienzo de la cuarentena para poder seguir manteniendo un lazo estrecho con los chicos.

Desde que se sumó al equipo de Kaczka hace ya unos meses, Drago se convirtió en furor en las redes sociales, donde cada noche sus fans lo convierten en tendencia. Por eso, apenas se conoció la noticia de que tenía coronavirus, Twitter se llenó de mensajes desesperados de sus seguidores. Y, por supuesto, tampoco faltaron los memes de quienes, sabiendo que el modelo se sentía bien, trataron de ponerle un poco de humor a la situación a la vez que le manifestaban su apoyo.

Fuente: Teleshow

El coronavirus entrando en el cuerpo de Hernan Drago: pic.twitter.com/OGWD2EvvGa — Fabipa (@fabipa90) September 3, 2020