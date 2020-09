El diputado Pablo Yedlin no es partidario de volver a la fase 1

El diputado nacional por Tucumán, Pablo Yedlin, manifestó que la provincia se encuentra en una curva ascendente por el nivel de contagio de coronavirus y admitió que no es de la idea de volver a fase 1 (aislamiento estricto), al señalar que no solucionará el problema que genera la circulación del virus. Si bien reconoció que se lograría una pausa, al no haber una vacuna a corto plazo, la única alternativa sigue siendo mantener el distanciamiento social, el uso del barbijo y el lavado de manos.

“Pienso que tenemos que mantener la fase en la que nos encontramos y tenemos que intensificar los protocolos. No se puede sostener la fase 1 todo el tiempo, tenemos muchos meses por delante, no es que en 10 días llega la vacuna y como no tenemos esa expectativa, me parece que tenemos que buscar el modo de avanzar más lento, pero no detenernos”, explicó Yedlin.

El presidente de la comisión de Salud de Diputados, señaló que “lamentablemente nos vamos a enfrentar a más casos, a más internados porque esto es lo que pasó en todo el mundo y no porque acá se haya hecho algo mal”. Al respecto, Yedlin apuntó que “esto no depende tanto del número de fase, sino de la conducta de la gente porque ha llegado el momento en el que debemos extremar los cuidados”.