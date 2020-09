Fredy Toscano: “Beatriz Avila es la próxima candidata a Senadora”

Fredy Toscano, Secretario de Obras Públicas pasó participó del segmento “Picadita Continental” y habló de muchos temas relevantes. La interna entre Manzur y Jaldo, el intendente Germán Alfaro, el distanciamiento de Walter Berarducci y la posible candidatura de Beatriz Avila a Senadora.

El periodista Roque Galeano le preguntó por Radio Continental sobre la pelea interna entre Juan Manzur, gobernador de Tucumán, y Osvaldo Jaldo, vicegobernador, el secretario dijo que “la gente puede pensar que este es un latiguillo, no es el momento de hablar de política. Yo creo que no estamos dimensionando el mal humor y la molestia que tiene el ciudadano de a pie. Me encanta la política, claro que en cuatro años me gustaría tener otro cargo, pero ya llegará el momento de eso. Hoy tengo que estar a la par del vecino, acompañarlo, gestionar, ayudarlo. Tenemos tantos temas que hablar los políticos, que ponernos a hablar de internas. Manzur no cumplió su primer año de gestión, no se puede ya hablar de quien lo va a suceder. Si hay una interna y hay estas peleas, creo que no están entendiendo la situación que vive Tucumán.”

Con respecto al rol del intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, aseguró que “es un buen tipo, que es clave a la hora de desarrollar algún tipo de actividad. Es un tipo que quiere su ciudad, quiere su provincia, su familia y sueña con transformar Tucumán. De verdad me parece que es una de las personas que puede gobernar Tucumán. Tiene idea, tiene equipo, le gusta recorrer la ciudad. Coyunturalmente, él esta en un momento bisagra, intendente Germán Alfaro, el político y el papá no tiene otra opción de ser intendente. El intendente o busca ser Gobernador o se va a su casa, no hay más camino, porque él ya cumplió muchos objetivos en su vida política, fue concejal, legislador, diputado nacional, ahora es intendente. No hay cura que no quiere ser Papa, esto es natural.”

“Nosotros claramente vamos a definir nuestro futuro político el próximo año. Nosotros vamos a competir en las elecciones. Somos oposición a Juan Manzur. Nosotros hemos armando nuestro propio partido, con los tiempos que corren, sin renunciar a lo que pensamos, nosotros vamos a ser lo que sea necesario para gestionar y para traer servicio para nuestra ciudad. Si hay que hablar con Manzur, hablamos con Manzur, en su momento tuvimos que hablar con Macri, también señalamos cosas que no nos gustaban de Macri.”

También en la mesa habló sobre los principales temas que no forman parte de la agenda política pero que se deberían hablar “Yo si fuera gobernador, no hablaría más que todo el día de la inseguridad, andaría detrás de los comisarios, porque es el gran flagelo que tenemos, sacando esto de la pandemía que es coyuntural, que espero que salgamos. Hace 10 años que venimos cada ves peor. La delincuencia nos viene ganando y no veo que sea la agenda prioritaria.”

Dentro de la interna del propio espacio con respecto al legislador Walter Berarducci, se le preguntó porque hay tanto distanciamiento, comentó ” Cuando vos sos parte de un proyecto político, tenes que empezar a ver el todo y no verte el ombligo.Y cuando vos ves el todo, que es como ser parte de un gabinete, la mayor herramienta que tenes para ser parte de un proyecto político es el consenso y el disenso. Ahora si yo tengo una familia y ante la primer cosa voy a pegar un portazo y me voy a ir, y no estoy preparado para un espacio. En términos de construcción política, tenemos que entender que somos partes de un todo”. Ante el alejamiento del legislador Berarducci, Toscano opinó “uno tiene que estar donde se siente cómodo, y si no se siente cómodo, debería ver lo que define para su vida”.

Frente a los rumores de Beatriz Avila como la próxima candidata a intendenta, respondió: ” Beatriz Avila es la próxima candidata a senadora por lo pronto. Es una mujer con otra mirada, es licenciada en comunicación, fue periodista, es disruptiva. Que es política pero no viene quizás del sistema tradicional como tenemos los políticos. Me parece una gran dirigente, que respeta la institución, que respeta la política, pero que es disruptiva porque viene de otro lado. Para mi seria un orgullo que sea senadora por Tucumán y le dejaría mucho a Tucumán.”

Por último el periodista le preguntó sobre la postura que toma la intendencia frente a la situación que atraviesa el comercio por la pandemia, respondió “Nosotros esto lo podríamos evitar si tuviéramos otra conducta social, primero tenemos que aprender a convivir con el COVID, hasta que no le encontremos una vacuna para la cura. Eso ha hecho cambiar nuestros usos y costumbres diarios . Tenemos que encontrar ese punto medio, en donde no paremos a la economía por el empleo. Repito el empleo es lo que a nosotros nos va a garantizar que la gente tenga la mínima calidad de vida necesaria, que esto es comer. Una persona que deja de trabajar, por más que el Estado le ayude con 10.000$ no podemos decir que va a llevar una calidad de vida, en el sentido de poder alimentar a sus hijos. Para nosotros es clave que el empleo vuelva. El problema es como hacemos para que se active la actividad económica. Lejos de perdonar los impuestos, la cuestión es de que nos disfrazamos para que vuelva el empleo”.

Fuente: Continental Tucumán