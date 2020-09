Delfín Gallo: Vecinos decidieron aislarse por la cantidad de casos de Covid-19

El móvil en vivo de Los Primeros se dirigió hasta la comuna de Delfín Gallo, departamento Cruz Alta, vecinos decidieron por sus propios medios cerrar de el barrio Mariano Moreno, más conocido como Usualla, ya que dentro del mismo se registraron varios casos de Coronavirus.

Vecinos piden hisopados a personas mayores que están con todos los síntomas. No hay transporte, llaman al COE, al 107 y no responden. “Los vecinos no se quieren arriesgar llevando a personas infectadas. Grupos de vecinos juntan mercadería para entregarle a los que están aislados. Vamos a estar el tiempo que sea necesario con el barrio cerrado”.