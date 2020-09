“Los asintomáticos contagian sólo cuando respiran”, afirma Pilar Mazzetti, ministra de Salud de Perú.

A la fecha, Perú es el 5 país del mundo más afectado por la pandemia del Coronavirus. Este territorio supera ya los 676 mil contagios y reporta más de 29 mil fallecidos. En medio de este panorama Pilar Mazzetti, la Ministra de Salud nacional (Minsa), lanzó una insólita afirmación.

Todo ocurrió durante un diálogo con la prensa local en la que la funcionaria enfatizó en que la capacidad de contagio de una persona con COVID-19, pero asintomática, es muy bajo. Luego agregó un comentario que ha despertado revuelo.

“El asintomático contagia en un porcentaje muy pequeño y únicamente cuando toca o respira”, señaló Mazzetti en una entrevista con el medio RPP.

La ministra fue abordada sobre el tamizaje realizado en Miraflores a repartidores de delivery, varios de los cuales dieron positivo. La inquietud surgió debido a que Minsa no obliga a las empresas de reparto a tomar pruebas de descarte de manera regular a los domiciliarios.

“Se hace prueba al que tiene síntomas, el que no tiene síntomas no necesita prueba, porque el que está positivo sin síntomas no contagia”, sostuvo.

La funcionaria señaló que en el protocolo establecido por el organismo que ella encabeza se especifica que las compañías de este rubro deben realizar controles para verificar si algún empleado manifiesta síntomas y solo en ese caso se deberá hacer la prueba para ver si está contagiado.

A su vez, Mazzetti afirmó que “el estricto protocolo” de entrega de los pedidos evita el contacto directo entre repartidor y cliente, por lo que, asegura, el riesgo de contagio es bastante bajo.

Fuente: Mitre