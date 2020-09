Juana Viale, contra Alberto Fernández y Hugo Moyano: “Si lo hacen ellos, ¿por qué no lo puedo hacer yo?”

Juana Viale volvió a criticar a Alberto Fernández. La conductora de “La Noche de Mirtha” cuestionó la foto que el presidente se sacó junto a Hugo Moyano, la pareja de ambos y el hijo del líder camionero en la residencia de Olivos. El motivo fue la falta de barbijo y distanciamiento en plena pandemia del coronavirus.

“De repente lo ves en la Quinta de Olivos sacándose fotos, abrazado con Moyano y el hijo de Moyano, cuando está penado por la ley”, apuntó la actriz.. “Yo veo esa imagen y pienso… si lo hacen ellos ¿por qué no lo puedo hacer yo?”, agregó la nieta de Mirtha Legrand.

“El marido de mi mamá falleció solo en una clínica, nadie pudo ir a despedirlo. La hermana de mi abuela falleció y nadie pudo despedirla. Personas muy queridas en este programa también tuvieron que ver partir a familiares, y ninguno pudo despedirlos”, planteó Viale.

En tanto, agregó: “Después ves que mataron a un ladrón y hubo cinco cuadras de gente despidiendo al delincuente, cuando todos nosotros, que queremos trabajar, cumplimos, nos ponemos el barbijo, mantenemos la distancia”.

Además, indicó que no ve a Mirtha desde que se inició la cuarentena: “¡Yo no visito a mi abuela desde febrero! A mí me indigna, y lo digo como una persona común y corriente”.

Por otro lado, criticó que el mandatario no esté al tanto del caso de Solange Musse. “¿Cómo puede ser que el Presidente diga que desconoce el caso de Solange, cuando fue un tema de relevancia nacional?”, señaló. “Yo me quedé helada, sin palabras. Nuestro Presidente desconoce el dolor del padre de Solange… nadie desconoce el tema, salvo el Presidente de la República”, añadió.

“Liberan 5 mil presos y a una persona que fue en busca de amor, de entrega de afecto, en busca de su hija, la cual podría haber tenido otro final si la veía, no la dejan pasar. Es una negligencia del país, del estado, de la policía, de las provincias. Y lo más perverso es que el Presidente diga que no conoce el caso”, finalizó la hija de Marcela Tinayre.

Fuente: Mitre