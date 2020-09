Relató su dolor en un video y murió a los pocos días: Tenía síntomas de Covid

Gabriel Alejandro Paz se sintió mal a principios de semana. Comenzó a llamar al 911 y al Samec intentando guiarse como marca el protocolo en la ciudad de Salta, pero al ver que no obtenía respuestas se grabó en un video, relató su situación y murió a los pocos días.

El deceso de este joven de 29 años ocurrió el sábado por la mañana según contaron sus familiares, al tiempo de denunciar que Gabriel sufrió “abandono” por parte del sistema público de salud.

“Esto es un abandono total, por lo menos ya que no vinieron que tenga la decencia y empatía de buscarlo y llevarlo, tenemos que estar ahí con él sufriendo y llorando. El está tirado en el piso”, dijo Sergio Paz, el padre del joven fallecido, a DNI Salta.

“Está tirado como un perro, acá viven doce personas y no sabemos que hacer, dónde está la contención”, denunció el mismo sábado por la noche, desde la puerta del domicilio de la familia en calle O Higgins al 100.

#URGENTE Murió un joven denuncian los familiares que no encontraron cama en el hospital. Tampoco le dejaron un tubo de oxígeno que era el pedido de ellos por lo menos ante la falta de camas. Aún está el cuerpo en el domicilio. DNISALTA.com información exclusiva Posted by DNI Salta on Saturday, September 5, 2020

Precisamente, el cuerpo permaneció en el lugar durante varias horas.

Gabriel había grabado un video el miércoles pasado en el que pidió ayuda para ser atendido. “Hola, soy Gabriel Alejandro Paz, hace poco tuve un cuadro de gripe, pensé que era gripe, y la verdad que ahora tengo una tos que apenas puedo hablar, estos ataques de voz me da, solo me relajo estando boca abajo, quería pedirle a mis amigos por favor si pueden compartir para que me ayuden y me puedan ver, me cansé de escribir y de llamar, y no te dan bolilla, por favor compartan”, fue el mensaje del joven.

Otro de sus familiares contó que hicieron varios llamados al 911 y al Samec. Las primeras respuestas fueron indicaciones de cómo debía recostarse Gabriel para sentir alivio. Pero el cuadro empeoró. La familia siguió llamando hasta que el jueves recién por la tarde una ambulancia del Samec concurrió al lugar.

El personal médico atendió a Gabriel en la propia ambulancia y luego lo volvieron a ingresar en su domicilio, según relató otro joven de la familia. “Dijeron que tenía síntomas de neumonía, le pusieron una inyección y se sintió un poco mejor”, contó; “dijeron que al otro día (viernes) iban a volver si conseguían una cama”, lo cual aparentemente no ocurrió.

El sábado por la mañana, la familia comunicó el fallecimiento del joven que tenía sobrepeso y problemas de tiroides, era persona de riesgo en la pandemia y murió con síntomas compatibles a la enfermedad de coronavirus. Su familia, lógicamente destrozada por la pérdida, denunció el abandono y negligencia del sistema público de salud.

Gabriel era estudiante en la Facultad de Ciencias de la Salud, cuyas autoridades lamentaron su muerte y decretaron asueto el lunes, además de suspender las guardias activas de la Facultad, informaron a través de su cuenta de Facebook.

Un hombre muere y lo retiran de su domicilio

Luego de conocerse el triste caso de Gabriel Alejandro Paz, esta tarde otra persona falleció en su domicilio luego de haber solicitado internación en las últimas horas, según aseguran algunos vecinos.

Inclusive dijeron que esta persona era paciente de riesgo por tener como enfermedad de base diabetes e hipertensión y que durante la semana había obtenido un resultado positivo de COVID-19.

El deceso se habría producido esta mañana y por la tarde personal forense de la Policía y una empresa de sepelio retiró el cuerpo del domicilio en avenida Belgrano al 1500.

FUENTE: El Tribuno de Salta