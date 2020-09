Por el aumento de casos, Termas de Río Hondo cambió sus horarios de circulación

Termas de Río Hondo cambió sus horarios de circulación debido al incremento de casos positivos de coronavirus de las últimas jornadas. Por tal motivo, se resolvió que, de lunes a viernes, se podrá circular de 8 a 13 y de 17 a 20, mientras que los fines de semana lo harán de 8 a 15.

Según informa Diario Panorama, el servicio de delivery de comidas pueden continuar funcionando hasta las 00 horas, siempre que estén debidamente autorizados por la Dirección Municipal de Calidad de Vida, que se puede gestionar desde hoy, de 8 a 12.30.

El intendente de Termas de Río Hondo, Jorge Mukdise, expresó: “He visto, en el sector gastronómico, que en los últimos tiempos no se cumplía con las medidas preventivas de sólo 4 por mesas, la distancia entre mesas recomendada y la correcta aplicación de las acciones preventivas. Hemos decidido mantener el delivery para que este sector no sienta tanto el impacto, pero apelo a la responsabilidad social de propietarios y clientes, no podemos estar permanentemente controlando que cada ciudadano actúe como debe”.

“Muchos plantean volver a fase 1, que es mucho más restrictiva. Quienes puedan quedarse en su casa porque tienen resuelta su necesidad económica no esperen a que el gobierno tenga que decretar Fase 1, quédense en sus casas y contribuyan a cortar la circulación del virus. A las personas que necesitan seguir trabajando, háganlo con absoluta responsabilidad”, concluyó.