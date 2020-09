Presentaron un pedido de juicio político contra el juez Pedicone en la Legislatura

Familiares de víctimas presentaron un pedido de juicio político contra el juez del Tribunal de Impugnación, Enrique Pedicone, en la Legislatura.

El abogado Juan Rojas explicó: “Se ha planteado un pedido de juicio político y destitución contra el juez Pedicone. Esta gente se vio perjudicada. Comenzamos a trabajar desde el domingo que salió la solicitada. Hoy ingresamos a la Comisión de Juicio Político dos casos. Hoy prepararemos un tercer caso”.

Por su parte, Norma Beatriz Núñez, dijo: “A mi hija la mataron. Un hombre estuvo preso y Pedicone dio la orden de que lo suelten. Esto sucedió hace dos años. No cumplió con la prisión domiciliaria y lo volvieron a encerrar. Ahora está en una comisaría”.

Gladys Ester Concha sostuvo: “Cuando se cumple la preventiva el asesino de mi hijo José María, pedimos prórroga por seis meses más. No tendría que haber salido. Cuando lo largan, me hacen figurar como querellante a otra abogada. Pido que se hagan bien las cosas. El Dr. Pedicone ha cajoneado mi causa. Quiero justicia para mi hijo. Hoy hace ocho años estaba velando a mi hijo”.

Santiago Villegas, padre de Valentín, expresó: “El mensaje que queremos transmitir es que cada vez que un juez libera a un preso es una puñalada en el corazón para nosotros. No es una cuestión intrascendente, es algo grave. Va a pagar el que tenga que pagar. La Justicia tiene que ser justa”.

“Queremos que los delincuentes estén en cana. Esperamos que, de las 12 cárceles que van a construir en el país, una sea en Tucumán. Es momento de la purga. Aquí tiene que quedar solo lo bueno. Es grave lo poco sólidas que son las instituciones de Tucumán. La institución más corrupta es el Poder Judicial. Vamos a luchar porque se produzca la purga que estamos impulsando en este momento”, apuntó Villegas.

A su turno, Hugo Palavecino no pudo contener las lágrimas: “Cuando lo vi a Pedicone en la televisión, sentí que es el juez que condenó a mi hijo porque lo defendía a uno de los asesinos de mi hijo. No nos dio importancia. Mi hijo era una excelente persona. Esa familia Ramallo González vive a una cuadra de mi casa. El domingo andaban borrachos amenazando a mi familia. A veces, no tengo ganas de salir de mi casa con la Justicia que hoy tenemos”.

Finalmente, el abogado Carlos Mayer aseveró: “El Dr. Pedicone deshonra la Justicia. Libera presos violando garantías constitucionales. En el caso de mi hijo, hizo pruebas dentro del proceso. Me faltó el respeto diciendo que yo era el peor abogado de mi hijo”.

“No me valgo de la situación ni del momento. He planteado argumentos jurídicos. No se presentó antes porque, como dice la ley, hay que aprovechar las circunstancias. Este era el momento. Han salido a la luz cosas que el ciudadano común nunca podría haber sabido”, concluyó Mayer.