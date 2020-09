Detenidos en la Brigada de investigaciones piden asistencia sanitaria

Hace unos días, los familiares de los detenidos alojados en los calabozos de la Brigada de Investigaciones de la calle Junín al 800 realizaron una protesta. Argumentaron que en la dependencia hay casos de coronavirus entre los presos y no reciben algún tipo de asistencia sanitaria.

Este martes por la tarde, comenzó a viralizarse un video que grabaron los mismos detenidos. Aseguran que hay cuatro casos de Covid-19 entre ellos.

“Somos detenidos de la comisaría de la Junín. Acá hay cuatro casos de coronavirus. Los tienen aislados arriba. Que este video llegue hasta oídos del gobernador Juan Manzur. Nadie nos viene a ver, nosotros no somos perros. No nos dejan pasar ni alcohol en gel, la policía corrupta se agarra todo. Queremos que nos ayuden, somos seres humanos y no podemos estar conviviendo así. Acá hay un chango que hace rato que está mal y no lo quieren llevar al hospital”