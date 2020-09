Confirman positivos de coronavirus en cinco equipos de Primera

Era de esperarse. En medio de las dudas sobre el regreso de la Liga Profesional de Fútbol por el crecimiento de los contagios en el país, el coronvirus apareció en gran parte de los planteles. Los martes se suelen actualizar los resultados de los últimos hisopados y en la mañana aparecieron nuevos casos.

River, un positivo en la reserva y otro en Ezeiza

En River se encendieron las alarmas por el positivo de un colaborador de la utilería que está en Ezeiza, dónde está el plantel profesional del Millonario. Además, Leonardo Díaz, arquero de la reserva, también está contagiado pero no tiene contacto con el equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Avellaneda tampoco se salvó: Independiente y Racing anunciaron casos de coronavirus

El virus también se filtró en Avellaneda. En Independiente, Alan Franco fue el único positivo tras los últimos testeos. En el otro lado del barrio del sur de Buenos Aires, Iván Pillud y Lucas Núnez fueron confirmados. El lateral se perderá la vuelta de Racing en la Copa Libertadores, el jueves 17 de septiembre ante Nacional.

Argentinos paró la pelota por media docena de casos

El caso más preocupante es el de Argentinos Juniors, que debió suspender sus entrenamientos por la explosión del coronavirus. Seis son los casos que encendieron la alarma.

#AAAJ En el día de ayer se ha testeado (PCR doble validación) al plantel profesional completo, dando como resultado 6 jugadores positivos a COVID-19. Los mismos y sus contactos estrechos fueron aislados, suspendiendo los entrenamientos de manera preventiva pic.twitter.com/1Uhm2VgBpO — Argentinos Juniors (desde 🏡) (@AAAJoficial) September 8, 2020

Huracán tuvo dos positivos y encendió las alarmas por más contagios

Huracán tampoco se salvó y están a la espera de nuevos resultados tras los positivos confirmados de Andrés Chávez e Iván Tierno. El plantel fue hisopado el viernes y la preocupación está latente porque los dos contagiados se entrenaron con normalidad durante la jornada del sábado.

Dos jugadores con síntomas preocupan en San Lorenzo

En San Lorenzo hubo dos ausencias, a pesar de que sus contagios no fueron confirmados. Lucas Menossi y Nicolás Fernández tuvieron fiebre y, por precaución, no formaron parte del entrenamiento del martes. Uvita será hisopado y el ex Tigre no tiene más síntomas.

📌 Al presentar un cuadro febril, tanto Lucas Menossi como Nicolás "Uvita" Fernández no asistieron a la práctica que se está desarrollando hoy, en Ezeiza, como medida preventiva. Seguirán bajo control médico. pic.twitter.com/lMNP7ODn22 — San Lorenzo (@SanLorenzo) September 8, 2020

FUENTE: TyC Sports