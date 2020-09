Así lo expresó Miguel Ferre, el director de Gestión del Sistema Provincial de Salud al observar la falta de conciencia de los tucumanos frente al avance del coronavirus, que va en una curva ascendente tanto por los contagios como por los fallecimientos.

Ferre reconoció que aún estamos lejos de poder contar con una vacuna contra el Covid-19 por lo que “tenemos que cambiar nuestras conductas para evitar que colapse el sistema de salud”. En particular se refirió a la saturación en la que puede caer el personal médico y los terapistas que deben dar respuestas inmediatas a los pacientes que demandan atención. “Vamos a exigirle al personal de salud que me cuide cuando uno no se cuida”, dijo el funcionario con un alto grado de preocupación.

“Estamos atravesando una situación difícil por la cantidad de contagios que se presentan y todavía no sabemos si este es el pico, eso lo podremos determinar cuando comience el descenso de casos. Todo dependerá del comportamiento de la gente, que tiene una conducta imprevisible, que debe actuar con más responsabilidad”, señaló Ferre.