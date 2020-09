ATEP observa que la falta de conectividad conspira con la igualdad de oportunidades

La incidencia de la pandemia de coronavirus también tendrá sus consecuencias en la educación, es algo que preocupa a las autoridades tanto nacional como provincial, pero desde el sector gremial también lo vienen señalando desde que suspendieron las clases presenciales el 19 de marzo pasado.

Al respecto, el secretario General de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), David Toledo, reconoció que “se está haciendo todos los esfuerzos para mantener la calidad educativa bajo condiciones extraordinarias, con una marcada deserción escolar y el abandono que ya fuera descripto por esta organización”. Agregó que la falta de conectividad a la internet, la falta de elementos técnicos necesarios o la imposibilidad de la comunidad educativa, la familia, los docentes y los estudiantes de acceder a esa conectividad van condicionando el acceso a una adecuada educación”.

Toledo también marcó otro elemento condicionante, como es el elevado costo que tienen aquellos dispositivos técnicos que le permitan a docentes y estudiantes estar vinculados a esa red de internet.”Han aumentado su valor en este tiempo y muchas veces no están al alcance de la sociedad y en particular de los sectores vulnerables. Eso genera una preocupación porque más allá de los esfuerzos que se ha hecho, vemos que no se logra la igualdad de posibilidades y oportunidades para niños, adolescentes y jóvenes que pudieran acceder en igualdad de condiciones a más y mejor educación para todos. De modo tal, que por eso vamos a insistir en el reclamo desde ATEP y desde el frente de docentes de Tucumán de más presupuesto educativo para paliar toda esta situación”, aseveró David Toledo.