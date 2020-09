Denuncian a un policía por violencia de género y abuso sexual

Claudia Sánchez hizo un crudo relato ante la cámara de Los Primeros. Contó que sufría violencia de género por parte de su pareja y hace poco se enteró que su hija fue víctima de abuso sexual por parte de la misma persona. Un policía.

Claudia realizó la denuncia hace dos meses y asegura que aún no tuvo respuestas de la justicia.

“Hace dos meses mi hija pudo hablar. Ella estaba con miedo, se sentía amenazada al ver la violencia que existía de parte de él hacia nosotras. Pero pudo hablar y dijo que fue manoseada varias veces. Yo hice la denuncia y hasta el día de hoy nadie me notificó. Me dijeron que me busque un abogado para ver si la causa no ha quedado archivada como todas las otras causas”

“Hace dos meses denuncié y nunca la llamaron a cámara gesell. Ella llora, todos los días va y me dice ´mamá, te das cuenta por qué yo no quería hablar, nadie escucha´. Él es policía y trabaja con total normalidad. Sigue haciendo servicios con un arma reglamentaria con la cual nos amenaza. Varias veces lo denuncié y nunca nadie hizo nada. Tengo mucho miedo, tengo que vivir presa siendo la víctima. Hay una perimetral en su contra pero él se acerca y pasa por casa”