Catamarca: un transportista se reinfectó de Covid-19

Un trabajador de la empresa Natilla SA se reinfectó de coronavirus, y está aislado en el hospital Carlos Malbrán. Es el primer caso en Catamarca.

Maximiliano Canata, gerente general del frigorífico Natilla, confirmó que el reinfectado es un transportista pertenece a su empresa a través de radio Valle Viejo.

“Se dio un caso muy particular a nivel país porque tenemos un reinfectado. Se están tomado todos los recaudos con la gente que ya fue positivo”

Detalló que volvió a tomar contacto con la enfermedad del coronavirus afuera de los límites de Catamarca.

“Considerábamos que era la mejor alternativa (que saliera este trabajador, en teoría con anticuerpo) para no exponer a nadie, pero nos llevamos con esta situación que no lleva a replantear todo y a tener que establecer protocolos distintos para garantizar no solo el cuidado del empleado sino también a la comunidad catamarqueña”