Finalmente, en Salta no habrá vuelta a las aulas durante este año

El precipitado avance de la pandemia en Salta truncó las expectativas que tenían en el Ministerio de Educación de la Provincia de habilitar algunas clases presenciales en las escuelas para esta altura del año. Finalmente, se decidió suspender la vuelta a las aulas.

Si bien no se pensaba en un retorno a la actividad escolar normal, se había ideado un sistema bimodal entre presencialidad en los establecimientos y educación virtual, pero eso quedó ya totalmente descartado.

“La vuelta a clases que se pretendía para este año y no se va a poder realizar era con un sistema de tutorías, donde al trabajar en proyectos o áreas integradas, el alumno podía ir a clases de consultas con un tutor y a la vez continuar con las clases por internet”, explicó a El Tribuno la secretaria de Gestión Educativa, Roxana Celeste Dib.

Las autoridades de Educación todavía barajan la alternativa de clases presenciales únicamente para escuelas de áreas rurales donde no existan casos de COVID-19 registrados.

“Estamos trabajando para ver la posibilidad de que en algunas zonas rurales, donde los chicos no pudieron tener el vínculo con el docente por falta de conectividad puedan contar con clases presenciales. Pero dependemos muchísimo de la cuestión epidemiológica”, aclaró la funcionaria.

A excepción del último año de la secundaria, todos los alumnos y alumnas pasarán al próximo grado o curso que les corresponde y en 2021 se completarán los contenidos de este período, que se sumarán al del siguiente nivel educativo. Esa medida regirá para todo el país, según se determinó entre el Ministerio de Educación de la Nación y las carteras provinciales de la misma área.

Secundaria

En cuanto a los estudiantes de quinto año de la secundaria o del último curso de las escuelas técnicas (que vendría a ser cuarto superior), la secretaria de Gestión Educativa de la Provincia dijo que sigue vigente la realización de una evaluación en diciembre para terminar con ese ciclo educativo. Para quienes no aprueben en esa instancia, podrán hacerlo en marzo o en abril del año próximo.

“Con esos estudiantes se está articulando con Educación Superior y con las universidades de manera que se pueda recibir a los alumnos que salen de la secundaria no solamente a principio de año sino también a mediados de año”, aseguró Dib.

Para los alumnos y alumnas de séptimo grado de la primaria, indicó que van a tener la posibilidad de rendir en diciembre y si es necesario en marzo. Pero de todas maneras cursarán el primer año de la secundaria.

“Para aquellos estudiantes que no pudieron tener clases virtuales va haber un proceso de acompañamiento. Los alumnos que no pudieron conectarse pasan de año pero con la figura de promoción acompañada, eso quiere decir que no es una promoción automática”, dijo la funcionaria.

Señaló que las evaluaciones van a ser “cualitativas, en las que se especificará qué es lo que lograron durante este período”. Por cierto, las clases virtuales no funcionaron de manera pareja para todo los alumnos ya sea por falta de conectividad o por predisposición de los docentes.

