Lichtmajer: “La promoción no se puede regalar, no es automática”

El ministro de Educación de la Provincia, Juan Pablo Lichtmajer, reconoció que este fue un año atípico para la educación y que a pesar de todos los inconvenientes que se presentaron a partir de la pandemia de coronavirus, en Tucumán se cumple el calendario establecido. En ese sentido, manifestó que la promoción de los alumnos para el próximo año no será “automática”, deberán ser evaluados tal cual está previsto.

“La promoción no se puede regalar, no es automática. Eso no sería justo para los chicos y para las familias”, expresó el titular de la cartera educativa. Señaló que todos los alumnos están siendo evaluados para conocer el nivel de aprendizaje que adquirieron este año y precisó que solo resta cumplir con los exámenes del tercer trimestre.

El ministro reconoció que las herramientas virtuales no estuvieron al alcance de todos los estudiantes, pero aseguró que se garantizó el acceso a la educación a partir de la entrega de los cuadernillos.

Atento a los casos de deserción que pudieran registrarse, Lichtmajer afirmó que es un combate permanente del Ministerio de Educación que lleva adelante un mapeo de los sectores que pudieran registrar algún nivel de deserción. Sin embargo, aseguró que este año los niveles de deserción no es distinta a la de otros años.