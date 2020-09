Jorgelina Zalazar denunció que intentaron matarla

La mediática peluquera Jorgelina Zalazar denunció que el miércoles por la tarde recibió un balazo por parte de un hombre, de quien ya había recibido amenazas.

“Él dice que se separó porque yo le presenté un hombre a su mujer. Pero él le pagaba y se fue de su casa. Él quería que yo sea intermediaria para que ellos retomen su relación, pero yo no me meto. Se ensañaron conmigo”, aseguró Zalazar en diálogo con Los Primeros.

En este sentido, comentó: “Todos los días a la mañana recibo mensajes en mi teléfono. Radiqué esa denuncia. Me tratan de varón cuando yo soy una mujer trans. Abel Delgado vino anteriormente. Lo recibí hace 15 días, tuvimos una conversación, sacó una pistola e hizo un tiro, pero no me impactó en el cuerpo”.

“Ayer estaba trabajando en mi negocio. Lo veo aparecer de nuevo. Me llama desde la recepción y me tiró a matar. Estoy viva de milagro. Me provocó un daño tremendo. Solo pido que se haga justicia”, expresó.

Zalazar continuó su relato: “Cuando él me dispara, la cubro a mi clienta y levanto la pierna, porque si no el proyectil me iba a impactar en el abdomen. Siempre digo la verdad. No me voy a callar. Hoy pasaron dos hombres por la vereda amenazándome”. “Esto no va a quedar así”, concluyó.

–