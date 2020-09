Medina Ruíz: “hay muchos asintomáticos que circulan y están contagiando”

El secretario ejecutivo médico del Siprosa, Luis Medina Ruíz, se refirió esta mañana a la situación epidemiológica de la provincia, con una curva ascendente de casos de Covid-19 producto de la circulación comunitaria del virus.

En ese sentido, el médico indicó que “hay provincias en situación crítica y Tucumán se está complicando, porque tener circulación viral comunitaria y un gran conglomerado son dos situaciones que ponen en riesgo a cualquier ciudad”.

“Nos preocupa el hecho de que hay mucha circulación de personas y muchos infectados asintomáticos que están contagiando. Las personas que no tienen conducta en la vía pública donde todos los ven, seguramente en su vida privada tampoco tienen la conducta de cuidarse. Eso va a llevar a que muchas personas se puedan agravar”, aseveró.

Sobre quienes son susceptibles de tener la enfermedad, el médico remarcó que “hay muchos jóvenes que se contagian, hasta una edad promedio de 38 años, y ellos quizá no se agraven, aunque tenemos pacientes que han fallecido sin ser ancianos ni tener comorbilidades”.

¿Qué casos se pueden agravar?

El médico recordó que “los mayores de 60 años, quienes tienen alguna comorbilidad y a cualquiera, porque cualquiera de nosotros puede tener una reacción inmunologica o inflamatoria exagerada ante la presencia del virus y, de pronto, tenemos un cuadro clínico grave no explicable, muy difícil de parar con un desenlace fatal”.

¿Cuándo hay que ir a los hospitales o centros de salud?

Deben acudir a los controles médicos, “toda persona que tiene un cuadro respiratorio, fiebre y se siente mal. Si no se estuvo cuidando, es probable que sea Covid-19. Si estuvo en contacto con alguien, no se cuidó y no tiene síntomas no es necesario que consulte. Si tuvo contacto directo y no tiene síntomas, deben quedarse en casa”.

Por último, recomendó que a los consultorios de febriles “asistan quienes tienen síntomas. Si hay signos de agravamiento de cuadro, el paciente debe llamar a una emergencia”.