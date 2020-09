“Mi padre murió sólo en la sala, sin atención médica”

Centro de Salud. No hay consuelo para la familia del hombre que murió

Un hombre (paciente de riesgo) con síntomas de Covid-19 estuvo esperando más de cinco horas para ser atendido en las afueras del hospital Centro de Salud durante el pasado miércoles. Lamentablemente falleció este jueves.

Familiares y pacientes denunciaron que en el Hospital Centro de Salud los tienen esperando cerca de ocho horas para que los atiendan. Les dicen que no hay doctores, que están colapsados.

La hermana de Gallardo, con todo el dolor señaló “Nadie quiere estar en estos momentos como estoy yo. Porque demoran tanto en realizar un hisopado. La gente duerme acá, en caso de no tener se terminan contagiando. Mienten sobre la atención”. Sobre el servicio de ambulancia refutó “Quiero denunciar a la mala atención del 107, se cansaron de llamarlo y no lo han socorrido a mi hermano. Me lo entregaron sin vida”.

La hija de Miguel Gallardo, con lágrimas en sus ojos buscaba que le informen sobre la muerte de su padre y que le entreguen el cuerpo para poder realizar el velatorio “No hay parte médico, mi padre estaba sólo en la sala, no había médico que lo atiendan”.