Bussi: “Soy la víctima de maniobras políticas que buscan ponerme de rodillas”

Frente a las graves denuncias realizadas por el juez Enrique Pedicone contra el vocal de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, el legislador provincial Ricardo Bussi afirmó “soy la víctima de maniobras políticas y periodísticas que buscan ponerme de rodillas, y ubicarme en la necesidad de tener que pedir al gobernador (Juan Manzur) que deje de presionarme. Cosa que no va a suceder, porque estoy dispuesto y mi familia ya está preparada para ello, a recibir 150 denuncias más pero no van a quebrarme. Y Fuerza Republicana no acompañará la reforma de la constitución con la reelección indefinida”.

El legislador sostuvo que no está del lado de Pedicone ni de Leiva al señalar que “estamos frente a una denuncia muy grave, por la intromisión de la política en las decisiones judiciales. Estoy siendo víctima de una extorsión del poder político (por oponerse a la reforma de la Constitución) y está el Poder Judicial en el medio, esto es gravísimo”.

“Acá están involucrados los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y lo digo yo, lo dijo el juez Pedicone que fue objeto de los aprietes por parte del poder político”, enfatizó.

Bussi también anticipó que finalmente el bloque de Fuerza Republicana decidió no presentar el pedido de juicio político contra el vocal Leiva, para poder integrar el jurado de enjuciamiento, en caso de avanzar el trámite de destitución en la Legislatura,

Para finalizar, el presidente del partido Fuerza Republicana afirmó que “todo el bloque de FR en la Legislatura está de acuerdo en no acompañar la reforma de la Constitución de Tucumán, estamos totalmente unidos en ese sentido. Sabemos que representamos a la gente, en esto no hay negocios personales, somos representantes de la comunidad y queremos que se empiece a trabajar para buscar soluciones para la comunidad”.