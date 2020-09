Protesta de abogados penalistas frente a Tribunales

Abogados penalistas protestaron frente a Tribunales para pedir que abran las puertas y puedan trabajar. Consideran que el sistema online no los favorece y piden mayor agilidad.

El abogado Sebastián Serrano dialogó con Los Primeros y aseguró: “No da más nuestra situación laboral. Estamos impedidos de trabajar. Hace seis meses que están cerrados los tribunales penales, no tenemos acceso a los expedientes. Por el sistema tampoco nos contestan los escritos que presentamos. Tenemos serios conflictos con los clientes que son los principales damnificados. Queremos que se abra tribunales y se agilice. De manera remota no se puede”.

A su turno, Aurora Díaz dijo: “Estamos en un pie de protesta porque este Poder Judicial es manejado por el Ministerio Público. No nos abren la puerta ni nos dan la cara. El Ministerio Público, muchas veces, nos ha fallado. Creo que el sistema va a cambiar y la victima va a tener un papel muy importante y desencadenante en el proceso, y va a ser oída. Si no abren la puerta (de Tribunales), estamos perdidos. Sepa la ciudadanía que no tenemos responsabilidad”.

Finalmente, Gloria Hansen manifestó: “Al estar colegiados, ellos nos representan. Esperamos que el Colegio de Abogados actúe en virtud de la manifestación porque están vulnerando nuestros derechos. Sin Justicia no hay República. A nuestros clientes también se le vulneran los derechos. La sociedad debe tomar conciencia de que la Justicia es lo más importante”.