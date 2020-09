Coronavirus | Crisis en el sector privado de la salud

Esta mañana el Defensor del Pueblo, Fernando Juri Debo, se reunió con representantes de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Tucumán para tratar la crisis que atraviesa ese sector, ya que aseguran que trabajar al límite de su capacidad para tratar pacientes con covid.

La situación sanitaria de la provincia comienza a despertar cierta preocupación, respecto a la capacidad para contener a los pacientes con Covid-19 que en número creciente se presenta cada días, desde fines del mes de julio.

“Cuando decidimos el domingo habilitar tres líneas telefónicas para asesorar y colaborar con la gente, el día lunes me asombro cuando veo que hubo más de 300 llamadas con quejas de ciudadanos que reclamaban que no eran transportados por las ambulancias, tanto del sistema público como del privado. La gente deambulaba por todos lados”, expresó Juri.

Aseguró que “el derecho humano está vulnerado totalmente” porque se trató a las personas como si fueran “bultos”. Y agregó: “no me interesa si el sector público o el privado, yo veo la realidad. Hoy los teléfonos no paran de sonar, no sabemos cómo dar respuesta. Se está jugando con la vida, ya no pasa por el pago de una obra social, sino por un derecho”.

Finalmente, expresó que solicitará una reunión con el gobernador Manzur y la Ministra de Salud, Rossana Chahla.