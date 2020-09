La carta del doctor Amenábar que le valió críticas del sector político

El doctor Jesús Amenábar realizó un posteo en su red social bajo el título de “Héroes Anónimos” contando la difícil situación de sus colegas lo que le valió una carta documento enviada por el diputado nacional Carlos Cisneros para que ratifique o rectifique sus dichos. Los profesionales médicos del centro de salud se manifestaron frente al hospital y luego marcharon a casa de gobierno en repudio de la misma.

El médico tucumano junto a varios de sus colegas denunció el riesgo que enfrentan en ese centro asistencial, ya que un piso del edificio y los residentes están afectados a la atención de personas que cumplen el aislamiento en ese sitio

Jesús Amenábar, médico cirujano, Jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Centro de Salud, Profesor Titular de la Cátedra de Cirugía de la UNT, Autoconvocado de la primera, luchador incansable por los derechos de los trabajadores y por una Argentina y un Tucumán más justo, sin impunidad ni corrupción.

Ahora, aún cuando está enfermo por Covid19, sigue rindiendo homenaje a nuestro sector, agradecido y entregado a sus propios compañeros de trabajo. Tratado en su Hospital Centro de Salud, creyente en la Salud Publica escribió estas lineas, propias de quien siempre se rebeló contra la injusticia. Te queremos amigo y, con la ayuda de Dios y de la medicina, confiamos pronto te recuperaras. Tus compañeros del SiTAS.

“Los que me están tratando son héroes y heroínas de la salud. Como los granaderos a caballos con M M de Guemes y Juana Azurduy. Nadie los conoce. No salen en los diarios. Entran a la boca del lobo a riesgo de morir x Covid y dejar hijos huérfanos a salvar vida de gente que no conocen. Y por sueldos de … 19.000 una empleada de limpieza, 30000 una enfermera o 70.000 un médico. Juegan a la ruleta rusa en turnos de 8 hs 3 veces a la semana. El jueves 27 a las 10 murió en la habitación al lado mío una joven de 22 años con una carga viral para matar varias personas. Hizo 3 paros cardíacos. La reanimaron las 3 veces maniobra en la que la posibilidad de contaminación es máxima.

Un nabo semioligofrénico entra de raso a alguna repartición pública con el único riesgo de desarrollar callos glúteos sentado en un escritorio, acomodado por un puntero y gana 4 sueldos de esa empleada. Este país esta perdido. Los quiero a los residentes. Deben estudiar Inglés e irse del pais. Esto no tiene arreglo.

Se jubiló Vicente Potolicchio cirujano de excelencia, jefe de cirugia del Padilla. Mejor persona. Trabajo 40 años. Fue a cobrar a la caja de jubilaciones y le dieron su primera jubilación 8.500$. Y el que le entregó el cheque le dijo serio: “Buena renta” (sic)

La jubilación de la Rosa Pasqualini más o menos la de una empleada domestica. Este país está perdido.

Ahora los que me están tratando a mi hacen de médicos, enfermeras, kinesiólogos a la vez ejercen de consejeros de ayuda espiritual,un filósofos de la vida, dadores de ánimo consuetudinarios, consejeros espirituales. Gente increíble. Así es esta cruda realidad inimaginable……..,.

DIOS BENDIGA ESTOS HÉROES ANÓNIMOS”

Fuente: SITAS

CARTA DOCUMENTO ENVIADA POR EL DIPUTADO NACIONAL CARLOS CISNEROS