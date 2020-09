Jesús Amenábar hablando de su pasión por la natación en “Estudio Atahualpa”

El programa “Estudio Atahualpa” que conduce Gonzalo Urueña y Lorena Pérez, que se emite por Canal 10, invitó al doctor Jesùs Amenábar para que cuente su experiencia como nadador profesional durante su juventud en el club Central Córdoba. Imperdible anécdota de un gran ser humano.

COMUNICADO DEL CLUB CENTRAL CÓRDOBA

Falleció Dr Jesus Amenabar : ex Nadador del Club Central Córdoba . # Dr. Jesús Amenabar, un ser extraordinario, un hombre honesto, sano de mente, cuerpo, alma y asumir compromiso político en defensa de los derechos del Personal de la Salud. Por más de diez años en su niñez y adolescencia fue el representante de Tucumán en natación a nivel nacional ( también lo habria sido a nivel internacional) de todos los estilos de natación, por lo cual en vida le rindió homenaje el Club Central Córdoba de S. M. de Tuc. ya que lleva su nombre el Sector de la Pileta Climatizada de ese Club de deportes. También, en forma paralela a sus estudios de primario y secundario, estudió Música de forma académica. En relación a esto, conversando (hace de ya más de veinticinco años) con una cardiologa que realizaba un remplazo en la Guardidia de Unidad Coronaria, me comunicó que Ella había presenciado, (sería en un teatro de esta Ciudad, en este momento no lo recuerdo el nombre), un concierto de piano ejecutado por el Dr. Jesús Amenábar. Luego de recibirse de médico se fué un largo período a Francia, a formarse como médico cirujano en especialidad quirúrgica de avanzada, luego, al encontrarse de retorno en S. M. de Tuc., puso sus conocimientos al servicio de la Comunidad, tanto a nivel privado como a nivel público en el Hospital Centro de Salud Z. J. Santillán, de San M. de Tucumán. Lugar donde en forma conjunta desempeñaba la función Asistencial y la funcion Docente, destinada a formar médicos Residentes de Cirugía. POR TODOS LOS VALORES DE SU SER, UN EJEMPLO DE VIDA NOS LEGÓ, MUCHAS GRACIAS POR TODO!!! SIEMPRE ESTARÁ PRESENTE DR. JEDÚS AMENABAR!!! QUE EN PAZ DESCANSE. San M. de Tuc. 12 de septiembre de 2020. QEPD. Abrazo enorme a toda su flia !