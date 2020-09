Dueños de bares: “la gente tiene muchísimo miedo con el aumento de casos”

Con la reapertura de bares y restaurantes que comenzó a regir desde el día de hoy, al menos durante la semana, fue poco el movimiento con respecto a la concurrencia de clientes para algunos que se encuentran algo alejados del microcentro tucumano.

Fue el caso de un pub que se está ubicado en avenida Mate de Luna y 12 de Octubre que dispone de algunas cuantas mesas que fueron dispuestas en el reducido espacio de la vereda. Y es que considerando los 2 metros de distancia entre mesas, quienes no cuentan con grandes espacios al aire libre, la situación se complica.

Juan Manuel, el propietario sostuvo, en ese sentido, que: “lamentablemente en la vereda no me entran muchas mesas, voy a tener que hablar con mi vecino para ver si me presta un poco de la suya. En el interior dispongo de mucho espacio, pero lamentablemente no se puede usar. Solo tengo cuatro mesas. Es muy peligroso ocupar algo de la calzada, ya que es parte de la avenida y los autos circulan a gran velocidad”.

Aseguró que las ventas de hoy “fueron malísimas” y que desde que comenzó la pandemia, dismunuyeron en un 90%: “estoy al borde del cierre, debo muchos servicios y estoy viendo de pedir una ayuda al gobierno. Si vuelve una nueva restricción, es imposible de poder afrontarla”.

Y agregó: “mi fuerte es el parripollo, los días sábados y domingos”.

Con respecto a la problemática de la inseguridad, lamentó la pérdida de Ana Dominé, la mujer que fue asesinada por motochorros en avenida Alem y Crisóstomo y aseguró que ya sufrió un robo en su local: “es una zona muy insegura, no existen los policías”.