“Ana era el pilar de nuestra familia, la fuerza que nos unía”

Con profundo dolor, habla la familia de Ana Dominé, la mujer asesinada a manos de delincuentes durante el fin de semana en avenida Alem y Crisóstomo Álvarez.

Su hermano expresó que “quiero justicia por ella, nadie me la va a devolver pero no quiero que estos delincuentes queden en la calle. Yo no culpo a la justicia, ni a la policía ni mucho menos a los políticos. Lo único que pido es que cambiemos las cosas. No es justo que un comerciante no pueda vivir tranquilo, no pueda adquirir un vehículo porque es víctima de los delincuentes”.

Y agregó que “estos sujetos fueron con la intención de asesinarla directamente, porque ya la habían asaltado dos meses antes en la misma zona con el mismo modus operandi y no pudieron porque ella los sujetó. Fue en la 24 de Septiembre y José Colombres”.

Para Daniel los asesinos de Ana, serían los mismos que la asaltaron en aquella oportunidad “no le sacaron la cartera, primero le metieron el tiro. Fueron a matarla”, aseguró.

Con respecto al curso de la investigación, su ahijada sostuvo que a través de una publicación que realizó en las redes sociales “mucha gente me pasa datos que yo le envío a la fiscal Paula Orellana, pero hasta ahora no hay ningún detenido ni tampoco novedades”. Y aseguran que una persona se contactó con ellos asegurando ser Policía de la Brigada: “dijo que la hija se iba a contactar para que le pase todos los datos, por Messenger. Estamos hablando de gente que hace inteligencia sobre las víctimas y cómo sigue el curso de la investigación. Los ladrones son mas inteligentes que nuestra Justicia”, expresó Daniel.

“Si nos unimos seremos fuertes y saldremos adelante. Les llamo la atención de todos los movimientos sociales que pueden llevar miles de personas, les pido que peleen por la Justicia o sáquense la careta”, sostuvo.

La familia solicita que toda persona que tenga información o haya visto algo, se contacte con ellos al teléfono 3813539079.