Familiares y amigos de Ana Dominé marcharán pidiendo justicia

La familia de Ana Dominé, la mujer asesinada a manos de delincuentes el pasado fin de semana, organizó una marcha para pedir justicia.

“Quiero justicia por ella, nadie me la va a devolver pero no quiero que estos delincuentes queden en la calle. Yo no culpo a la justicia, ni a la policía ni mucho menos a los políticos. Lo único que pido es que cambiemos las cosas. No es justo que un comerciante no pueda vivir tranquilo, no pueda adquirir un vehículo porque es víctima de los delincuentes“, había señalado su hermano Daniel este lunes a un móvil de Los Primeros.

La movilización será este miércoles, a las 20.00. La concentración será en la avenida Alem y Crosóstomo Álvarez (lugar del crimen) y marcharán hasta la plaza Independencia.