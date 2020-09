Bruce Springsteen lanza “Letter to you”, su nuevo disco

Después de seis años, Bruce Springsteen vuelve a reunir a su icónica E Street Band para lanzar un nuevo disco rockero. Letter To You fue grabado a finales de 2019 en el estudio casero del Jefe en solo cinco sesiones y verá la luz el 23 de octubre.

El primer single, del que álbum toma su nombre, es una canción emocional y reflexiva sobre las enseñanzas del paso del tiempo, que evoca a “The Promise Land” y “Land of Hope and Dreams”. Springsteen canta con urgencia, como si sus 70 años no hubiesen hecho mella en su manera de transmitir sentimientos en cada palabra.

“Me encanta la naturaleza emocional de Letter To You”, escribió en un comunicado de prensa. “Y me encanta el sonido de la E Street Band tocando completamente en vivo en el estudio, de una manera que nunca antes habíamos hecho y sin sobregrabaciones. Hicimos el álbum en solo cinco días y resultó ser una de las mejores experiencias de grabación que he tenido”.

Además de nueve canciones nuevas, el álbum también incluirá nuevas grabaciones de tres temas compuestos antes del lanzamiento de Greetings From Asbury Park, Nueva Jersey, su disco debut de 1973.

Springsteen, que la semana que viene cumplirá 71 años, sigue teniendo el corazón joven y se expresa como un músico que prefiere vivir del presente antes que evocar viejas glorias. En los últimos años se mantuvo activo publicando su excelente autobiografía, en donde no solo reveló su proceso de composición sino también la conflictiva relación con su padre y su lucha contra la depresión; Una temporada acústica en Broadway le valió un premio Tony, y el lanzamiento de Western Stars, su disco de pop orquestado de 2019, ubicó sus canciones en un plano en el que nunca habían estado.

Durante la cuarentena, el Jefe se reconvirtió en conductor radial, con un ciclo semanal donde pasa sus canciones favoritas y brinda mensajes de aliento a sus fanáticos en tiempos complicados. “Por difícil que sea creer en este momento, sus hijos volverán a la escuela; vas a poder volver a abrazar y besar a tu familia y caminar por las calles de tu ciudad natal y estar junto a 50 mil personas en un show”, dijo hace unas semanas.

Además, el músico dejó en claro que ya tiene planes para cuando pueda volver a los escenarios: “cuando termine esta experiencia, haré la fiesta más salvaje que se haya visto, y ustedes, mis amigos, están todos invitados”.

Tracklist de Letter to you

1- One Minute You’re Here

2- Letter to You

3- Burnin’ Train

4- Janey Needs a Shooter

5- Last Man Standing

6- The Power of Prayer

7- House of a Thousand Guitars

8- Rainmaker

9- If I Was the Priest

10- Ghosts

11- Song for Orphans

12- I’ll See You in My Dreams

