Tiene Covid, dio a luz y no le permiten ver a su hija

Ocurre en el hospital de Este donde un Valeria dio a luz hace dos semanas. Le diagnosticaron que padece Covid-19 y hace ocho días que no puede ver a su hija recién nacida (Catalina). Los abuelos y el padre tampoco pueden ver a la beba.

“Esto no puede estar pasando. Quiero que le den más atención médica a mi mujer. Le trajimos cosas y no le entregaron nada. Hace seis días que no puedo ver a mi hija. Mi hice un hisopado y me dio negativo pero no me permiten ver a mi hija porque dicen que tengo el virus. Los médicos no nos dan ninguna información y ella nos cuenta que la está pasando mal adentro y que necesita atención médica. Quiero verla aunque sea mediante un vidrio. A ella le salió positivo el test. Me gustaría ver un minuto a mi hija”