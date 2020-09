El Hospital del Este brindó explicación sobre la beba recién nacida

Desde el hospital del Este “Eva Perón” en comunicación con Los Primeros sobre la situación del padre que no podía ver a su hija recién nacida. Afirmaron que por protocolo, los familiares no pueden pasar. El director del nosocomio, doctor Javier Muntaner explicó vía telefónica que la hija fue separada de su madre para evitar que la recién nacida sea contagiada de coronavirus que la misma razón se aplica al padre, por ser un caso sospechoso.

Además, la beba presentó un cuadro de vómitos. De todos modos, se está trabajando para que en las próximas horas la madre y la hija puedan estar juntas pero con cuidados preventivos para evitar el contagio.

Ante esto, Muntaner explicó que “Valeria dijo no estar en condiciones para cuidar a su hija y rechazó la posibilidad de traslado, por lo que la menor continúa en neonatología”. Tampoco se la pueden entregar al padre “ya que aún no se han hecho los trámites en el registro civil y no hay un documento que lo acredite como padre de la nena”.