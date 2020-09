Crecen los contagios y ya hay 4 fallecidos, pero el Ingenio El Tabacal sigue trabajando

En la provincia de Salta, la CTA Autónoma solicitó “la urgente intervención” de los ministros de Trabajo y de Salud, Claudio Moroni y Ginés González García, y del Superintendente de Servicios de Salud (SSS), Eugenio Zanarini, ante “la muy grave situación que reina en el Departamento de Orán” como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

En una carta dirigida a los funcionarios nacionales, los sindicalistas Ricardo Peidro (visitadores médicos), Hugo Godoy (estatales) y Claudia Baigorria (universitarios) reclamaron la intervención del Gobierno y explicaron que en Hipólito Yrigoyen y en el Ingenio El Tabacal de la empresa Seaboard S.A. ya “se denunció esa realidad ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)”.

“La situación fue denunciada por el gremio azucarero salteño ante la ART y las autoridades locales y provinciales, pero no se obtuvieron respuestas. La realidad se agravó y estalló cuando no obstante los contagios y los muertos que provocó hasta ahora la pandemia, la patronal ofreció solo un plus de 2 mil pesos denominado ‘Incentivo Covid’ para continuar trabajando”, dijeron los dirigentes.

El consejo directivo de la obra social del gremio azucarero explicó que el Departamento salteño de Orán está integrado por las localidades de Colonia Santa Rosa, Urundel, Pichanal, Hipólito Yrigoyen y Orán, en las que hay un solo hospital público y cuatro clínicas privadas únicamente en esa última ciudad.

“Solo en Orán están las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), que están ya llenas. Las clínicas ya suspendieron a varias obras sociales que no están al día con sus pagos. Las grandes como el PAMI o el IPS no tienen hospital propio, por lo que todos los afiliados son derivados a las instituciones médicas”, puntualizó.

La obra social del gremio azucarero añadió que otros establecimientos de salud fueron “gravemente afectados” por la pandemia, como el de turismo, construcción y comercio, entre otros, y sus afiliados debieron pasarse al sistema público porque “no están trabajando o su actividad es cíclica, por lo que el paciente debe abonar los estudios y medicamentos al 100 por ciento”.

“Todos esos trabajadores no pudieron cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y no tienen otro beneficio. Ningún hospital de una obra social recibió ayuda. El arrastre de la gestión macrista pulverizó sin embargo el salario y, las obras sociales, deben garantizar la Prestación Médica Obligatoria (PMO)”, dijo.

Para el gremio azucarero, la empresa Seaboard S.A. es “el principal foco de contagio por Covid-19 en Orán, ya que de forma diaria circulan más de 1.000 trabajadores”, y se registraron casos positivos de personal de Prosegur, del frigorífico Bermejo y de trabajadores industriales y agrícolas de Seaboard S.A.

El sindicato y su obra social reclamaron la urgente intervención de los funcionarios nacionales, ya que solo en Hipólito Yrigoyen, una localidad de unos 11 mil habitantes, hubo 7 fallecidos, lo que es “una tasa muy elevada”.

Fuente: Infogremiales