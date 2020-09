Organizaciones sociales reclaman trabajo genuino en la plaza Independencia

Organizaciones sociales realizan una protesta en la plaza Independencia en reclamo de trabajo genuino. Además, piden que se reconozca a quienes trabajan en comedores y merenderos.

En diálogo con Los Primeros, Ricardo González, referente de una organización social, explicó: “El reclamo principal, desde hace muchos años, es el de trabajo genuino. Hay una incapacidad para generar condiciones para un trabajo genuino”.

“El ministro (de Desarrollo Social de la Nación, Daniel) Arroyo asumió el compromiso que iba a reconocer el trabajo que realizaban los compañeros en comedores y merenderos, pero no se cumplen. Han caído en la categoría de mentirosos”, apuntó.

Referentes fueron recibidos en Casa de Gobierno. “Somos más de 300 compañeros. Necesitaríamos trabajo para todos, más la suma de las otras organizaciones. Hay compañeros que se reunieron con autoridades. No somos intransigentes. Vemos a qué acuerdo se puede llegar. No somos inflexibles. Este pueblo no da para más”, concluyó González.