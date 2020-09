Es falso que la ANSES abrió una oficina en Paraguay

Circula en Facebook, Twitter y Whatsapp una imagen con una texto que indica: “UNA BUENA!!! Se habilitara la 1 er oficina del Anses en Alberdi, lo que hara mas simple los tramites y cobros de beneficios para los que habiten en esa ciudad, asi ya no tendran que cruzar el río de forma clandestina…” (sic). Esto es falso. No se abrió ninguna oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en Alberdi, localidad paraguaya del departamento de Ñeembucú, ubicada frente a la ciudad argentina de Formosa.

Los posteos en Facebook fueron compartidos más de 20 mil veces. El ex senador del PJ y ex embajador argentino en Perú, Jorge Yoma también compartió la desinformación en su cuenta (no verificada) de Twitter.

Fuentes de la ANSES confirmaron que no se abrió ninguna oficina del organismo en Paraguay. Además, la foto con la que se comparte este contenido fue manipulada.