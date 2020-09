El Banco Central dispuso nuevas medidas con más cepo al dólar

Ante la creciente de demanda de dólares en el canal oficial y en los paralelos, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, anunció esta noche nuevas medidas para reforzar el cepo. Aquel que quiera comprar los US$ 200 mensuales para ahorro no solo deberá pagar el 30% del impuesto solidario sino también deberá hacer un adelanto del 35% del tributo a las ganancias. Es así que mañana el dólar ahorro saltará de $ 103 a 130.

Pesce atribuyó las medidas a que el Banco Central ha tenido que vender divisas en el mercado de cambios por una fuerte demanda de dólar ahorro y por vencimientos de deuda privada. También reconoció dificultades con respecto a los dólares Bolsa o MEP y contado con liquidación (CCL), y la necesidad de acotar la brecha.

El 35% de Ganancias también se aplicará a los pagos con tarjetas de crédito en el exterior, por turismo o comercio electrónico. Rige para todos los vencimientos de tarjetas a partir de mañana. Aquellos que no pagan este gravamen podrá pedir su devolución a la AFIP al finalizar el periodo fiscal.

Además, los pagos que se hagan con tarjeta de crédito en el exterior será a cuenta de la compra futura de dólar ahorro. No tendrá limite, pero si se gastan, por ejemplo, 1.000 dólares, no se podrán adquirir dólares ahorro por cinco meses, contó Pesce. También esta medida rige para las tarjetas que vencen a partir de mañana.

Pesce también anunció nuevas condiciones para apertura de cuentas bancarias en dólares, que hasta ahora se hacía por diligencia simplificada, igual que las de pesos. “Los bancos van a tener que hacer una evaluación de ingresos de las personas que abran cuentas en dólares, si tienen ingresos propios para hacer ahorro en moneda extranjera. Las cuentas ya abiertas también tienen que demostrar ingresos propios”, explicó el jefe de la autoridad monetaria. En caso de que una cuenta tenga múltiples titulares, regirá el límite de US$ 200 mensuales de dólar ahorro por cuenta y no más CUIT.

No podrán abrir cuentas en dólares los beneficiarios de planes sociales, tanto los previos como los posteriores al inicio de la pandemia. Es decir, ni los que tienen la asignación universal por hijo (AUH) ni el ingreso familiar de emergencia (IFE).

En los mercados de títulos se establecerán “mecanismos de transparencia para que las operaciones sean en el mercado institucional local y a través de agentes habilitados”, explicó Pesce. “Se va a prohibir que no residentes puedan liquidar títulos en divisas en los mercados institucionales. Hasta ahora, el 50% de la demanda de dólares MEP y CCL era de extranjeros. Se van a imponer limitaciones para los que adquieran títulos argentinos over the counter no puedan liquidarlos en pesos en el mercado local. La CNV (Comisión Nacional de Valores) va a establecer un parking de 15 días para transferencias de títulos valores adquiridos con pesos y se giran con bonos al exterior. El Banco Central va a eliminar el parking para operaciones de compra de títulos con moneda extranjera en el mercado local, lo que va a facilitar el acceso al mercado. La CNV también va a prohibir que los ALIC (agentes de bolsa) puedan realizar operaciones fuera de los mercados institucionales del país”, detalló medidas para desalentar la demanda de dólares y aumentar la oferta en el MEP y el CCL, que son los mecanismos legales para acceder a divisas mediante triangulación con acciones y bonos. Pesce no se refirió al dólar blue por considerarlo mercado de “delincuentes”.

Pesce advirtió que en los últimos 13 meses se registró cancelación neta de deuda privada en el exterior. En los próximos seis meses, las empresas deberán pagar 3.300 millones de dólares por sus pasivos externos. Por eso, el Central las obligará a aquellas con vencimientos en los próximos meses por más de un millón de dólares mensuales a que presenten un programa de reestructuración de esa deuda para que refinancien el 60% de esos pagos de capital por dos años. No tendrán que refinanciar intereses. “La baja de tasas llevó a que empresas tomen pesos para cancelar deuda en dólares, pero muchas ya optaron por reestructurar la deuda”, contó Pesce. Las compañías deberán presentar su plan para la deuda para vencimientos desde el 15 de octubre.

Fuente: Perfil