Cantando 2020: Charlotte Caniggia se fue enojada tras su debut

Charlotte Caniggia y Cristian Sergio cosecharon apenas 16 puntos en su estreno en el Cantando 2020 y quedaron en zona de riesgo de cara a la próxima sentencia.

“Era obvio igual, me lo esperaba”, comentó la mediática tras escuchar las devoluciones de los jurados. “¿Te la veías venir?”, le preguntó Ángel de Brito. “Me enojo muy rápido y soy re sentimental. Soy re malhumorada”, admitió Charlotte Caniggia.

“¿Estás enojada ahora?”, quiso saber el conductor. “Sí, tengo mal humor y no se lo quiero transmitir a la gente. Prefiero guardármelo. Me voy a mi casa y quizás me tranquilizo”, disparó Charlotte. “No te vayas enojada”, le pidió Laurita Fernández. “No, está bien. Gracias”, dijo Caniggia mientras abandonaba ofuscada el estudio.