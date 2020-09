Fuerte condena del constitucionalista Burgos al avance de la política sobre la Justicia

Para el constitucionalista Rodolfo Burgos, la denuncia del camarista Enrique Pedicone contra el vocal de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, más allá de que se si trata de un delito o no, consideró que dejó en evidencia el avance de la política sobre la Justicia.

“Estamos ante un problema de altísimo voltaje, donde hay un camarista penal que a denunciado a un miembro de la Corte, acompañado de una grabación donde uno lo escucha decir que a un legislador de la oposición política hay que tenerlo ahí, a fuego lento porque es funcional”, expresó Burgos, para agregar que “el doctor Leiva dice en esa grabación que él pertenece a un espacio político y eso es inadmisible”.

“Eso es un nivel de escándalo que en cualquier otro país esto hubiera dado lugar a renuncias y en Japón alguien se hubiera suicidado”, afirmó. Sin embargo, consideró que acá es más fácil negar los hechos y asegurar que esto no es delito. Pero para Burgos la discusión no pasaría por determinar si el Vocal de la Corte cometió algún delito penal, ya que “estamos discutiendo que esto es una falta ética increíble y estamos diciendo que Justicia así no puede haber”.

También observó que del otro lado “aparece el poder político que hay un juez (por Pedicone) que se portó mal y que este es un problema de seguridad y ahora se dieron cuenta que Pedicone liberó a 104 presos mal. En realidad son todos argumentos para ir definiendo una situación para ver cómo salimos de esto, de este escándalo”.

A su entender, Burgos consideró que “la gente lo que tiene que exigir a partir de esta grave denuncia, “es que en el Poder Judicial no haya lugar para esta persona. Leiva nunca podría haber llegado a la Corte Suprema de Justicia en ninguna provincia, solo en Tucumán”.

El final de esta historia para Burgos está claro. “Hay un intento del poder político que el hilo se corte por lo más delgado, es decir, ejecutarlo al camarista (Pedicone), con todas estas operaciones y orientaciones. Y la verdad que todo esto habla de un desaguisado institucional y son imágenes de un verdadero naufragio de las instituciones republicanas. En Tucumán, el Poder Judicial que es moldeado por los poderes políticos tiene un estado de crisis terminal y esto para una sociedad termina siendo muy malo”, aseveró Burgos.