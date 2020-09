El Comité Operativo de Emergencia (COE) puso en vigencia la resolución 99/2020, que estable la “prohibición” a circular entre las 23.30 y las 7 en Tucumán, para evitar el incremento de los contagios de coronavirus, así como las reuniones sociales y familiares, que también están vedadas.

La abogada Gisella Crisorio dialogó con Los Primeros y comentó que intimaron al COE a dar marcha atrás con la resolución que impide circular después de las 23.30. “Formulamos una carta documento para que deje sin efecto la medida tomada a través de la resolución 99. Consideramos que es un grave avasallamiento a las medidas constitucionales”, aseveró.

“Es un acto administrativo nulo. Esta medida es irracional porque no tiene proporcionalidad. Es un medio supuestamente para evitar la propagación del virus. No es el medio para lograr que disminuya la circulación del virus”, apuntó.

En este sentido, la letrada dijo: “El fundamento que ellos emiten es evitar las reuniones y las reuniones se siguen haciendo. Se plantea un amparo y una constitucionalidad con medida cautelar. Vamos a presentar dos recursos, en la Provincia y a nivel federal”.

“Tenemos la cuarentena más larga y nos estamos acostumbrando al avasallamiento de los derechos. Esto no da para más. Se hizo algo normal no poder salir. Tendríamos que ser el ejemplo de la disminución de contagios y no es así”, concluyó.