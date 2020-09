Desesperante situación policial en el interior: No cobran las jubilaciones ni las pensiones

Un grupo de mujeres, viudas de policías, se han reunido en la localidad de Aguilares para reclamar por lo que les corresponde, la pensión.

Preocupadas, angustiadas, han llegado de diferentes puntos del sur provincial. De Concepción, Alberdi, Taco Ralo, Los Sarmientos, Famaillá.

También están los policías retirados con jubilaciones congeladas.

“Esta gente está en una situación desesperante. Los expedientes están completos, no entiendo por qué hacen esto“, dijeron desde la Asociación Civil de Policías Retirados, Azules Hasta el Alma.

“Acá la policía está descuidada por el gobierno de la provincia. No les interesa. Debo tres meses de alquiler. Mi hija está en la Capital y no es justo que ella tenga que dejar los estudios porque no nos pagan lo que corresponde”

“Me presenté a los tres días que falleció mi esposo y hasta ahora no tengo respuesta”

“Hace un año y dos meses que enviudé y todavía no cobré nada. Me tuvieron mucho tiempo dando vueltas con los papeles”

“No cobré nada. Mi marido era policía en Concepción y hace un año y ocho meses que falleció”