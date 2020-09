Delfina hija del Dr. Amenabar: “Les queremos pedir que esto no haya sido en vano”

🔸En las siguientes expresiones, Delfina hija del Dr. Jesús Amenabar, pide al personal de salud que la lucha de su padre no quede en vano y que sigamos recorriendo el camino que lleve a obtener respuestas a las necesidades que aquejan a todo el sector. 👇🏼“MENSAJE DE LA HIJA DE JESÚS AMENÁBAR AL PERSONAL DE SALUD:Les queremos pedir que esto no haya sido en vano. Que no quede en la nada. Que no quede en cartas al director que duran una semana y después nos olvidemos.Que no sea sólo un episodio mediático que luego no va a ningún lado.Es difícil, pero no nos podemos acostumbrar. Por él y por ustedes. Porque podría haber sido cualquiera de ustedes.Le ha tocado a mi papá. Nos ha tocado a nosotros, pero por favor no se acostumbren. No se conformen con tan poco. Pidan más. Sigan luchando. No sólo por él y su memoria sino también por ustedes, por sus familias, por sus hijos. Él se angustiaba muchísimo pensando que esto no iba a cambiar, que no había forma de que cambie. Por eso, en su memoria nos queda a nosotros tratar de cambiarlo.”