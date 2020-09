A 50 años de la muerte de Jimi Hendrix

Jimi Hendrix aprendió a tocar la guitarra cuando era adolescente y creció hasta convertirse en una leyenda del rock que emocionó al público en la década de 1960 con su innovadora forma de tocar la guitarra eléctrica.

Una de sus actuaciones más memorables fue en el festival de Woodstock en 1969, donde interpretó “The Star-Spangled Banner”. Hendrix falleció en 1970 por complicaciones relacionadas con las drogas, pero dejó su huella en el mundo de la música y el rock y es un nombre popular hasta el día de hoy.

Hendrix nació con el nombre de Johnny Allen Hendrix, aunque posteriormente su padre lo cambió por James Marshall. Su nacimiento fue el 27 de noviembre de 1942 en Seattle, Washington. Su infancia fue difícil, e incluso en ciertas etapas debió vivir en casas de familiares o conocidos porque no tenía a dónde ir.

Su madre, Lucille, tenía solo 17 años cuando nació Hendrix. Tuvo una relación tormentosa con su padre, Al, y finalmente dejó a la familia después de haber tenido dos hijos más, Leon y Joseph. Hendrix solo vio a su madre esporádicamente antes de su muerte en 1958.

En muchos sentidos, la música se convirtió en un santuario para Hendrix. Era un fanático del blues y el rock and roll, y con el apoyo de su padre, aprendió a tocar la guitarra por sí mismo, sin clases.

Cuando Hendrix tenía 16 años, su padre le compró su primera guitarra acústica y, al año siguiente, su primera guitarra eléctrica: una Supro Ozark para diestros que Hendrix, como zurdo natural, tenía que poner boca abajo para tocar. Poco después, comenzó a actuar con su banda, los Rocking Kings. En 1959, abandonó la escuela secundaria y tuvo trabajos ocasionales sin dejar de seguir sus aspiraciones musicales.

En 1961, Hendrix siguió los pasos de su padre y se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Mientras se entrenaba como paracaidista, Hendrix todavía encontraba tiempo para la música; de hecho por aquel entonces tenía una banda llamada King Kasuals. Hendrix sirvió en el ejército hasta 1962 cuando fue dado de baja honorablemente después de haber sufrido una lesión durante un salto en paracaídas.

Después de su salida del ejército, Hendrix comenzó a trabajar bajo el nombre de Jimmy James como músico de sesión, y tocó como soporte de artistas como Little Richard, B.B. King, Sam Cooke y los Isley Brothers. En 1965 también formó un grupo propio llamado Jimmy James and the Blue Flames, que tocaba en el barrio de Greenwich Village de Nueva York.

A mediados de 1966, Hendrix conoció a Chas Chandler, bajista del grupo de rock británico The Animals, quien firmó un acuerdo con Hendrix para convertirse en su manager. Chandler convenció a Hendrix para que fuera a Londres, donde unió fuerzas con el bajista Noel Redding y el baterista Mitch Mitchell para formar la Jimi Hendrix Experience.

Mientras actuaba en Inglaterra, Hendrix consiguió muchos seguidores entre la realeza del rock del país, y los Beatles, los Rolling Stones, The Who y Eric Clapton se convirtieron en grandes admiradores de su trabajo. Un crítico de la revista de música británica Melody Maker dijo que “tenía una gran presencia en el escenario” y, en ocasiones, parecía que estaba tocando “sin manos”.

Lanzado en 1967, el primer sencillo de Jimi Hendrix Experience, “Hey Joe”, fue un éxito instantáneo en Gran Bretaña y pronto fue seguido por éxitos como “Purple Haze” y “The Wind Cries Mary”.

De gira para difundir su primer álbum, Are You Experienced? (1967), Hendrix deleitó al público con sus escandalosas habilidades para tocar la guitarra y su sonido innovador y experimental. En junio de 1967 también se ganó a los fanáticos de la música estadounidense con su impresionante actuación en el Monterey Pop Festival, que terminó con Hendrix prendiendo fuego a su guitarra.

Rápidamente se convirtió en una estrella de rock y, más tarde ese mismo año, Hendrix volvió a marcar con su segundo álbum, Axis: Bold as Love (1967).

Su último álbum como parte de la experiencia Jimi Hendrix, Electric Ladyland (1968), contó con el éxito “All Along the Watchtower”, que fue escrito por Bob Dylan. La banda continuó de gira hasta que se separó en 1969.

En 1969, actuó en otro evento musical legendario: el Festival de Música de Woodstock. Hendrix fue el último intérprete en aparecer en el festival de más de tres días y allí interpretó “The Star-Spangled Banner” que asombró a la multitud y demostró su considerable talento como músico.

A finales de 1969, Hendrix formó un nuevo grupo, Band of Gypsys, junto a su compañero del ejército, Billy Cox y el baterista, Buddy Miles. Sin embargo, la banda nunca despegó realmente y Hendrix comenzó a trabajar en un nuevo álbum titulado provisoriamente First Rays of the New Rising Sun, con Cox y Mitch Mitchell. Lamentablemente, Hendrix no viviría para completar el proyecto.

Jimi Hendrix murió en Londres por complicaciones relacionadas con las drogas el 18 de septiembre de 1970, a la edad de 27 años, una edad fatídica para muchos músicos. Dejó una marca indeleble en el mundo de la música rock y su popularidad se mantiene hasta el día de hoy.

